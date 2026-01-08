“Ancora disagi per il trasporto scolastico del Metapontino”: la denuncia

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Consigliere Regionale, Piero Marrese:

“È davvero insostenibile la condizione in cui si trovano decine di ragazzi che frequentano il Liceo Classico e Artistico di Nova Siri Scalo costretti ad attendere per oltre 45 minuti all’esterno dell’istituto, esposti alle intemperie, per poter usufruire del servizio di trasporto pubblico che li riporterà a casa.

Ci siamo già occupati della questione, sollecitati da studenti e genitori, ad ottobre scorso quando abbiamo depositato una formale interrogazione alla Giunta regionale e all’Assessore ai trasporti.

Dopo le iniziali rassicurazioni l’unico provvedimento preso dalla Regione è stato il potenziamento della corsa Policoro-Nova Siri delle 7.15, ma le criticità permangono e in questi giorni invernali i disagi ai quali sono sottoposti i ragazzi sono, se possibile, maggiori in particolare per il rientro dopo le 14.

Le corse attualmente in vigore risultano del tutto inadeguate ed è assolutamente necessario, una volta per tutte, rimodulare con urgenza gli orari e il servizio per consentire il regolare accesso al plesso scolastico agli studenti, che ricordiamo, sono per la maggior parte minorenni.

La situazione va risolta con il dialogo istituzionale tra tutti gli attori coinvolti e con il buonsenso che deve contraddistinguere chi opera a servizio del pubblico e deve garantire un servizio essenziale.

L’inefficienza del servizio si potrebbe ovviare con un accordo che preveda la possibilità per tutti i vettori di caricare i passeggeri, anche a quelli a cui oggi è impedita, e una bigliettazione integrata che consenta, in casi specifici, di poter usufruire di corse di vettori diversi, senza maggiorazioni di costi per gli studenti e senza ricorrere a due abbonamenti, facendo guadagnare tempo e velocizzando il rientro a casa per gli studenti.

La Regione Basilicata ha già previsto nel nuovo bando dei trasporti una piattaforma digitale per la bigliettazione unica e la tariffazione integrata, chiediamo che ne si velocizzi l’istituzione e che vengano inserite anche le corse del trasporto scolastico del metapontino.

Ricordiamo inoltre, che come consiglieri di opposizione in Regione, siamo riusciti dopo una lunga battaglia a far destinare ulteriori risorse del bilancio per il trasporto pubblico scolastico (circa 360.000 euro) e che in questo caso, laddove ce ne sia bisogno, si potrebbero attingere da lì i fondi necessari per l’adeguamento del servizio.

Il diritto allo studio e la sicurezza dei nostri ragazzi non possono essere compromessi da disservizi nel trasporto pubblico.

Gli studenti e le famiglie hanno diritto a un servizio efficiente e puntuale, si attivi anche un tavolo tecnico permanente per monitorare questa e altre situazioni”.