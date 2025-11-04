Nelle scuole di Matera presentazione degli Scambi Giovanili Lions. Ecco di cosa si tratta

Mercoledì 5 novembre 2025 alle ore 12:00 nell’Aula magna dell’I.T.C.G. “Loperfido-Olivetti” in via Mattei a Matera i Club Lions di Matera presenteranno il Programma Scambi Giovanili e Campi Lions agli studenti della scuola.

Saranno presenti la Presidente del Lions Club Matera Host Francesca Lacalamita, il Presidente del Lions Club Matera Città Dei Sassi Roberto Di Polito e la Presidente del Leo Club Matera 2019 Carmen Cornacchia che porteranno il saluto dei soci materani del Lions.

Nel corso dell’incontro, a cui sono invitati insegnanti, ragazzi, famiglie e i soci Lions, la Responsabile Distrettuale del Progetto Scambi Giovanili e Campi Lions Maria Martino illustrerà i dettagli operativi del Progetto.

Il programma Scambi Giovanili e Campi Lions internazionale consente ai giovani di conoscere altre culture viaggiando, recandosi in uno degli Stati dell’Unione Europea, o in alcuni Stati extraeuropei, attraverso la permanenza in una famiglia Lions ospitante o all’interno dei campi per un periodo compreso fra due e quattro settimane.

Ogni anno si tengono oltre 100 campi Lions in 39 paesi. Le attività comprendono escursioni in località di interesse storico o naturalistico, eventi sportivi e presentazione del paese da parte dei partecipanti al campo.

Al programma possono partecipare tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 21 anni.