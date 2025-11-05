Nel distretto di Matera al via il servizio Numero Unico di Emergenza per tutte le emergenze: i dettagli

L’ASM fa sapere che “in attuazione al Protocollo d’Intesa tra la Regione Basilicata e la Regione Puglia, dal 18 novembre 2025 sarà dato avvio al servizio Numero Unico di Emergenza per tutte le emergenze, nei distretti telefonici 0971 POTENZA, 0972 MELFI, 0976 MURO LUCANO.

Dal 2 Dicembre 2025 il servizio NUE sarà attivato nei distretti telefonici 0835 MATERA e 0973 LAGONEGRO.

Tutte le chiamate di emergenza che afferiscono ai numeri brevi 112, 113, 115 e 118 saranno automaticamente indirizzate al NUE 112, che avrà la sua Centralina Unica di Risposta (CUR) presso Modugno (BA) – Regione Puglia.

Il Nue 112 (Numero unico di emergenza 112) è il servizio che permette, digitando un unico numero, il 112, di richiedere l’intervento della Polizia di Stato, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco o del Soccorso Sanitario, senza più dover comporre gli attuali numeri di emergenza (112, 113, 115 e 118).

Il numero è gratuito da telefonia fissa e mobile”.