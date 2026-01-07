Meteo: su Matera ancora pioggia e freddo? Ecco le previsioni

Su Matera, temperature verso il crollo: arriva anche la neve?
Secondo gli esperti di 3bmeteo oggi, Mercoledì 7 Gennaio, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 3°C.
Invece, Giovedì 8 Gennaio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 6°C, la minima di 1°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di oggi.