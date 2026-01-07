Matera si stringe attorno al ricordo di Pasquale, Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia di Stato: il messaggio di cordoglio

Il Sindaco Antonio Nicoletti e l’amministrazione comunale di Matera, con la città tutta, si stringono attorno ai familiari, agli amici e ai colleghi di Pasquale Cancelliere, Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia di Stato, per la sua scomparsa.

Questo il messaggio di cordoglio del Primo cittadino:

“Ci mancherà la sua dedizione al servizio delle istituzioni e del prossimo.

Ricorderemo il volto amico e sincero, gentile e accogliente, sempre sorridente e disponibile, e devoto alle tradizioni della nostra comunità“.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.