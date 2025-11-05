Meteo: sole su Matera ma quanto durerà? Ecco le ultime previsioni

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, giovedì 6 Novembre avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 18°C, la minima di 8°C.
Invece, venerdì 7 Novembre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 8°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.