Meteo: a Matera ancora freddo ma torna il sole? Ecco le ultime previsioni

Ancora freddo sulla Basilicata.
Cosa ci attende nelle prossime ore?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 12 Gennaio, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 6°C, la minima di 0°C.
Invece, Martedì 13 Gennaio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 1°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.