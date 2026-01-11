Rotondella accende la Festa di Sant’Antonio Abate: fuoco, benedizioni e musica. Il programma

La Pro Loco di Rotondella organizza la Festa di Sant’Antonio Abate per venerdì 16 e sabato 17 gennaio 2026, con celebrazioni religiose, benedizioni e musica live.
Venerdì 16 gennaio
-
Ore 18:00: Processione di S. Messa con Chiesetta di Sant’Antonio.
-
Ore 18:45/19:00: Accensione del fuoco in Piazzale Unità d’Italia; unitamente alla benedizione delle Fricciole (Pasta Unità d’Italia) e del pane di S. Rocco.
Sabato 17 gennaio
-
Ore 10:00: Piazza della Repubblica, benedizione degli animali da cortile della Città.
-
A seguire: Esibizione del gruppo “JAZZ BANNA” di Dipalo con musica “La serata procura l’ista” al Festival di Piazza Unità.
Un weekend ricco di tradizioni religiose e folklore, dedicato al santo protettore degli animali e del bestiame, che animerà le piazze centrali di Rotondella con fuochi, benedizioni e musica dal vivo.
Questa la locandina.