Matera, elezioni per il Consiglio provinciale: ecco gli ultimi dati

Nella sala consiliare di via Ridola, a Matera, sono in corso dalle ore 8.00 di oggi le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio provinciale.
Alle 11.30 hanno votato 111 elettori su 401 aventi diritto, pari al 27,68%.
Nel 2025 in Italia il gruppo Stellantis ha fabbricato poco meno di 380mila veicoli (379.706 unità). Per quanto riguarda le auto, 213.706, l’azienda è tornata indietro…
La Pro Loco di Rotondella organizza la Festa di Sant’Antonio Abate per venerdì 16 e sabato 17 gennaio 2026, con celebrazioni religiose, benedizioni e musica…
Ancora freddo sulla Basilicata. Cosa ci attende nelle prossime ore? Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 12 Gennaio, avremo cieli in prevalenza sereni o…
La Fials Basilicata e la Fials Potenza hanno formalizzato richiesta di audizione presso la IV Commissione Consiliare, al Presidente del Consiglio Regionale e all’Assessore alla…
Il 2026 sarà un anno economicamente salato per gli italiani. A dirlo è l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori (Onf) che ha stimato rincari di circa 672 euro…
Nell’ambito del palinsesto “Devoti in devozione”, curato da MeWe – Società cooperativa socio-culturale di comunità, Domenica 11 Gennaio alle ore 10.00, nella Chiesa di Madonna…
“La recente pubblicazione degli esiti dell‘Avviso pubblico per lo spettacolo dal vivo relativo alle annualità 2024–2025 conferma una situazione ormai insostenibile per l’intero comparto culturale…
Incidente a Matera. Nel primo pomeriggio di oggi un’auto è finita fuori strada e si è ribaltata su un fianco. L’accaduto è avvenuto sulla strada…
L’atleta lucana Francesca Palumbo conquista l’argento nella Coppa del Mondo di fioretto a Hong Kong. Come riporta ansa “solo la statunitense Lee Kiefer, numero 1…
“Ho presentato un’interrogazione parlamentare per richiamare l’attenzione del Governo nazionale su una distorsione grave che rischia di colpire soprattutto il Comune di Stigliano e altri…
Una delegazione istituzionale e di volontari della Protezione Civile regionale ha partecipato all’incontro con Papa Leone XIV nella Sala Nervi in Vaticano. L’iniziativa, promossa dal…
Baseball5: si parte da Policoro! Domani, Domenica 11 gennaio, al Palaercole di Policoro, prende il via il primo evento preparatorio in vista dei Campionati Italiani…