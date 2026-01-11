ULTIME NEWS

Matera, elezioni per il Consiglio provinciale: ecco gli ultimi dati

11 Gennaio 2026

Nella sala consiliare di via Ridola, a Matera, sono in corso dalle ore 8.00 di oggi le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio provinciale.

Alle 11.30 hanno votato 111 elettori su 401 aventi diritto, pari al 27,68%.