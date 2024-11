Melfi: la Barilla aumenta la produzione con i nuovi Pancake!

Mulino Bianco ha lanciato i nuovi Pancake con farina d’avena e cacao.

Prodotti nello stabilimento di Melfi (Pz), esattamente come le “Fisarmoniche”, i nuovi pancake sono realizzati con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, senza additivi conservanti e senza olio di palma, e sono ricchi di fibre.

Inoltre, come spiega il comunicato dell’azienda, presentano il 70% in meno di grassi saturi e il 25% di zuccheri in meno rispetto alla media delle merende più vendute.

Si tratta di un prodotto che intende cavalcare la crescente diffusione dell’impiego dell’avena come ingrediente nella prima colazione.

Dai dell’Osservatorio Immagino 2023, le vendite dei prodotti a base avena sono aumentate del 18,4% a valore e del +6% a volume in un anno, in virtù di una crescita dell’offerta pari al +9,2%.

Non solo: pancake e preparati per pancake sono stati acquistati da quasi cinque milioni di famiglie italiane nel 2023, per un mercato che si attesta sui 50 milioni di Euro.

Oltre 12 milioni di confezioni di pancake sono state vendute lo scorso anno in Italia; di queste, più del 30% sono targate Mulino Bianco.