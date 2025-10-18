Matera: visite senologiche gratuite. Ecco come prenotare

Porte aperte all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera in occasione dell’Ottobre rosa, il mese della prevenzione, con l’obiettivo di promuovere l’informazione e la cura al femminile.
L’Azienda Sanitaria di Matera durante questo periodo ha dato il via a numerose iniziative per aumentare la consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce, che può fare la differenza nella lotta contro diverse patologie.
L’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Senologia al fine di sensibilizzare le donne offre una giornata di visite specialistiche gratuite programmata per sabato 25 ottobre.
In questa data le donne di età compresa tra i 30 e i 44 anni, potranno effettuare, previa prenotazione, la visita senologica, l’ecografia mammaria e la mammografia.
Possono prenotare coloro che non abbiano mai effettuato un esame e che non rientrano nella fascia di età ricompresa nello screening regionale contro il tumore al seno.
Per prenotare occorre telefonare da lunedì 20 ottobre al numero 0835.253139 dalle ore 12 alle ore 14.
Afferma il Direttore Sanitario dell’ASM, Andrea Gigliobianco:
“Il tumore al seno è la patologia oncologica più frequente tra le donne ma grazie ai progressi della medicina, se diagnosticato in tempo, le possibilità di guarigione sono molto elevate.
Si stima che una donna su otto sia a rischio di sviluppare un carcinoma mammario nel corso della propria vita.
A fare la differenza è proprio la prevenzione e la diagnosi precoce”.