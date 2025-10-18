Importante appuntamento a Matera per questi giovani: opportunità di viaggiare all’estero. Ecco il progetto

Allo scopo di far conoscere la valenza formativa di un’esperienza vissuta all’estero dai giovani, i Lions di Matera presenteranno il Progetto Scambi Giovanili e Campi Lions agli studenti riuniti in assemblea di Istituto presso la Sala Congressi S. Anna in Via Lanera 14 di Matera.

Il 20 e 21 ottobre inizieranno quelli del Liceo Classico “Tommaso Stigliani” ed il 22 ottobre il Liceo Classico “E. Duni”, con inizio in entrambi i casi alle ore 8,30.

Saranno presenti la Presidente del Lions Club Matera Host Francesca Lacalamita, il Presidente del Lions Club Matera Città Dei Sassi Roberto Di Polito e la Presidente del Leo Club Matera 2019 Carmen Cornacchia, che porteranno il saluto dei soci materani del Lions.

Nel corso dell’incontro, a cui sono invitati insegnanti, ragazzi, famiglie e i soci Lions, la Responsabile Distrettuale del Progetto Scambi Giovanili e Campi Lions Maria Martino illustrerà i dettagli operativi del Progetto.

Il programma Scambi Giovanili e Campi Lions internazionale consente ai giovani di conoscere altre culture viaggiando, recandosi in uno degli Stati dell’Unione Europea, o in alcuni Stati extraeuropei, attraverso la permanenza in una famiglia Lions ospitante o all’interno dei campi per un periodo compreso fra due e quattro settimane.

Ogni anno si tengono oltre 100 campi Lions in 39 paesi.

Le attività comprendono escursioni in località di interesse storico o naturalistico, eventi sportivi e presentazione del paese da parte dei partecipanti al campo.

Al programma possono partecipare tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 21 anni.

Di seguito le locandine con i dettagli.