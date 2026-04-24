Screening visivi a Marconia: risultati importanti. I numeri

Sabato 18 aprile si è svolta, presso la sede comunale di Marconia, la giornata di 𝘀𝗰𝗿𝗲𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘃𝗼 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗼 rivolta ai bambini delle scuole del territorio, promossa da CEPRIVIL APS-ETS in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali di Pisticci.
Un’iniziativa di prevenzione che ha registrato una partecipazione significativa e risultati importanti.
𝗜 𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗶:
• 𝗕𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗶 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶: 𝟰𝟮
• 𝗡𝗲𝘀𝘀𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗶𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮̀: 𝟮𝟴 (𝟲𝟲,𝟳%)
• 𝗔𝗽𝗽𝗿𝗼𝗳𝗼𝗻𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼: 𝟭𝟰 (𝟯𝟯,𝟯%)
Un dato su tutti: 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗮 𝟭 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗼 𝘀𝘂 𝟯 necessita di ulteriori verifiche specialistiche.
L’attività, di natura 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗶𝗮𝗴𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮, ha permesso di intercettare precocemente possibili difficoltà visive, confermando quanto sia fondamentale intervenire già in età evolutiva.
Un risultato che, fa sapere l’Amministrazione di Pisticci:
“va oltre i numeri e che ha contribuito anche a sensibilizzare le famiglie sull’importanza della prevenzione.
L’Amministrazione comunale intende proseguire su questa strada, rafforzando la collaborazione con le realtà del terzo settore e promuovendo nuove iniziative dedicate alla salute e al benessere dei più piccoli.
Queste attività rappresentano un vero e proprio 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝘃𝗶𝗿𝘁𝘂𝗼𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲, capace di mettere in rete istituzioni, famiglie e associazioni per la tutela della salute della comunità”.