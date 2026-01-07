Matera: ultimo saluto a Pasquale Cancelliere, pilastro della Polizia di Stato

Si sono tenuti oggi i funerali di Pasquale Cancelliere, Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Matera, venuto a mancare all’età di 56 anni, dopo aver affrontato, con forza e dignità, una battaglia contro una grave malattia, iniziata lo scorso ottobre.

Professionista di elevatissima competenza, Pasquale Cancelliere, nel corso della sua carriera, ha offerto alla Questura di Matera un contributo di assoluto rilievo, distinguendosi per preparazione, senso delle istituzioni e grande capacità operativa, qualità che hanno inciso in modo significativo sull’efficienza e sull’organizzazione del lavoro.

Il suo impegno quotidiano, sempre improntato a responsabilità, dedizione e spirito di servizio, ha lasciato un segno profondo nella Polizia di Stato di Matera e in quanti hanno avuto l’onore di collaborare con lui.

Alla famiglia giunga il più sentito cordoglio della Polizia di Stato di Matera, che oggi saluta un collega di grande valore umano e professionale.

Condoglianze anche dalla nostra Redazione.