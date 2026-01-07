Matera tra le sette meraviglie del mondo 2026 secondo Condé Nast Traveler, il magazine internazionale di viaggi e turismo!

La città di Matera è stata inserita tra le sette meraviglie del mondo 2026 secondo Condé Nast Traveler, prestigioso magazine internazionale di riferimento nel settore turistico e dei viaggi.

Un riconoscimento che proietta Matera al centro dell’attenzione mondiale, premiando il suo patrimonio unico, la capacità di coniugare storia millenaria e contemporaneità e il lavoro costante che si sta svolgendo per valorizzare il territorio.

“Essere annoverati tra le sette meraviglie del mondo da una testata autorevole come Condé Nast Traveler – dichiara il Sindaco Antonio Nicoletti – significa rinnovare la sfida di una città al tempo stesso identitaria e universale: una città che unisce storia e bellezza, con la capacità di accogliere al meglio visitatori da ogni parte del mondo. Questo riconoscimento deve spronarci a continuare su questa strada, con responsabilità e visione”.

“L’inserimento tra le sette meraviglie del mondo 2026 rappresenta non solo un riconoscimento simbolico, ma anche una grande opportunità per rafforzare il posizionamento di Matera come destinazione internazionale turistica d’eccellenza – aggiunge l’Assessora alla Cultura Simona Orsi -, anche alla luce del ruolo che la città occuperà nel 2026, quando sarà capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo”.