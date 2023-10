Matera, screening gratuito per l’Alzheimer: effettuate 40 visite in ospedale. I dettagli

Sono state 40 le persone che hanno preso parte, nei giorni scorsi, allo screening gratuito delle funzioni cognitive svoltosi in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer al Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) del Presidio Ospedaliero “Madonna delle Grazie” di Matera.

La giornata di prevenzione è stata promossa dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera in collaborazione con l’Unità Operativa Complessa di Neurologia ed il CDCD.

Sono stati effettuati circa 40 colloqui a seguito delle prenotazioni registrate nei giorni precedenti che hanno permesso di monitorare lo stato di salute di coloro che si sono sottoposti al test, passaggio fondamentale per diagnosticare in anticipo la sindrome e agire tempestivamente sui sintomi rallentando la sua progressione della malattia.

Per arrivare a una diagnosi di demenza senile o Alzheimer, i medici, e in particolare i neurologi, si avvalgono sia di esami strumentali che di test della memoria e della capacità di comprensione per verificare la risposta delle persone che presentano sintomi simili.

La Regione Basilicata attraverso il Fondo per l’Alzheimer e le demenze 2021-2023 ha dato vita ad una serie di attività progettuali orientate al perseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale delle Demenze (PND).

Tra le varie attività poste in essere dalle Regione ed attuate dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera c’è stato l’ampliamento dei gruppi di lavoro dei tre Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze della Basilicata, ubicati a Potenza, Matera e Venosa.

Il team dell’ASM è attualmente formato da un medico responsabile e due Neuropsicologi.a

