Matera ricorda i defunti: ecco il programma

A Matera, il prossimo 2 novembre 2025, si rinnova il tradizionale omaggio ai Defunti con una solenne commemorazione promossa dal Comune di Matera.

Nella giornata dedicata alla memoria di chi ci ha lasciato, presso il Cimitero di Contrada Pantanello, si terrà la cerimonia ufficiale.

Il programma prevede alle ore 11.25 la deposizione della corona di alloro al Monumento Commemorativo, momento simbolico che suggella la vicinanza della comunità materana a tutti coloro che riposano nel campo santo.

A seguire, alle ore 11.30, verrà celebrata la Santa Messa in suffragio dei Defunti, presieduta da S.E. Mons. Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, che guiderà i fedeli in una liturgia di preghiera e ricordo.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Matera, rinnova il valore della memoria collettiva e della solidarietà verso le famiglie che si raccolgono in questi luoghi sacri.

La celebrazione è aperta a tutta la cittadinanza, nel segno di un sentito rispetto delle tradizioni e dei valori che da sempre contraddistinguono la comunità materana.

Un giorno di preghiera e di riflessione, per riaffermare il legame profondo con le radici spirituali e culturali della città, e per onorare coloro che continuano a vivere nel ricordo di chi resta.