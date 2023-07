Matera: premiati gli alunni che hanno concluso brillantemente il quinquennio scolastico. Complimenti!

A Matera, eri sera, presso l’aula magna del Liceo Tommaso Stigliani, ha avuto luogo la premiazione degli alunni che hanno concluso brillantemente il quinquennio scolastico.

A premiare le giovani eccellenze, a cui sono stati conferiti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, c’era anche il Vicario del Questore di Matera, dr.ssa Adriana Cappena.

Dopo aver portato i saluti del Questore, dr.ssa Emma Ivagnes, il Primo dirigente ha ribadito agli allievi la vicinanza della Polizia di Stato di Matera alle giovani generazioni, in piena condivisione del principio racchiuso nel motto #essercisempre.

Alla fine della cerimonia, l’invito agli alunni di continuare a studiare, non per essere i migliori ma per migliorare, sempre!a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)