Matera: l’Azienda Sanitaria celebra la Giornata della Fisioterapia. I dettagli

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera celebra oggi la Giornata Mondiale della Fisioterapia, un evento globale istituito dalla World Physiotherapy (l’organizzazione che riunisce le associazioni nazionali di fisioterapia) per promuovere la salute e il benessere attraverso la fisioterapia e per evidenziare il ruolo fondamentale dei fisioterapisti.
Ogni anno viene scelto un tema diverso per la giornata: l’edizione 2025, ad esempio, si concentra sulla prevenzione delle cadute e della fragilità nell’invecchiamento sano.