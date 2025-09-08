Irsina diventa la città dello sport e del benessere. Ecco l’iniziativa

Il giorno 11 settembre 2025 Irsina diventa la città dello sport e del benessere.

La giornata si apre con un giro escursionistico, a piedi, in visita ai luoghi di rilevanza architettonica e naturalistica lungo le mura perimetrali del borgo antico, guidati dall’Associazione “Falco Naumanni” sezione C.A.I. di Matera.

Seguirà la conferenza stampa, organizzata in collaborazione con Sport e Salute, di presentazione del progetto “BY BIKE IRSINA: Pedalando per l’antica Montepeloso tra natura, cultura ed enogastronomia”, vincitore del finanziamento di cui all’Avviso pubblico “Bici In Comune” presso la sala consiliare del Comune di Irsina.

L’iniziativa coniuga la mobilità sostenibile con la valorizzazione del territorio, in linea con la mission del progetto finanziato. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare al fine di poter conoscere le attività progettuali e attivare collaborazioni proficue.

La partecipazione è gratuita. L’evento è patrocinato da Sport e Salute, Associazione “Falco Naumanni” Sezione CAI di Matera e Associazione “Il Ciclamino” FIAB Onlus.

Durante la conferenza interverranno:

Barbara Minutolo Consigliere comunale con delega allo Sport

Giuseppe Candela Sindaco di Irsina

Matteo Trombetta Coordinatore regionale “Sport e salute”

Nicola Massimo Morea Consigliere regionale

Margherita Sarli, direttrice APT Basilicata

Margherita Sirritiello, presidente Associazione “Falco Naumanni” Sezione CAI di Matera, partner di progetto, insieme all’associazione “Il Ciclamino” di Matera, FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) Onlus.