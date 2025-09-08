A Tricarico la Prima Edizione di “Pedalando Insieme”: Una giornata di sport, educazione e comunità!

Si è svolta ieri a Tricarico la prima edizione della pedalata amatoriale “Pedalando Insieme”, che ha visto una massiccia partecipazione di bambini e genitori, riempiendo le vie del Paese di sorrisi, colori e biciclette.

L’iniziativa, organizzata dalla Lykos Tricarico, ha avuto come obiettivo principale la promozione del senso civico stradale.

Fa sapere una nota:

“Grazie alla preziosa collaborazione della Polizia Locale e della Protezione Civile Gruppo Lucano Tricarico, i piccoli partecipanti hanno avuto modo di imparare, in modo semplice e coinvolgente, l’importanza della segnaletica stradale e del suo rispetto.

Un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: gli organizzatori, le forze dell’ordine, i volontari e, soprattutto, le famiglie che hanno partecipato con entusiasmo.

Grazie per aver pedalato con noi… e appuntamento alla prossima edizione!”.