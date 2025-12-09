Matera: la città accanto a chi si trova in difficoltà. Il nuovo servizio attivo h24, compresi festivi e prefestivi

Il Comune di Matera ha avviato per il mese di dicembre il servizio sperimentale di Pronto Intervento Sociale (PIS), realizzato grazie alle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP).

Il servizio sarà attivo per tutto il mese di dicembre e verrà riavviato nel 2026, dopo l’approvazione del bilancio di previsione che stanzierà le risorse necessarie, con l’obiettivo dell’Amministrazione di dare continuità a un presidio considerato strategico per la comunità.

Il Pronto Intervento Sociale, inserito tra i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) previsti dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali, garantisce interventi tempestivi in situazioni improvvise che mettono a rischio bisogni primari come sicurezza, salute, protezione, alloggio e integrità personale.

È rivolto a persone e nuclei familiari in condizioni di particolare vulnerabilità, come povertà estrema, emergenze familiari, violenza, situazioni di isolamento o grave marginalità, offrendo accoglienza immediata, ascolto qualificato, accompagnamento e attivazione della rete territoriale.

La prima fase sperimentale assicura una copertura h24, compresi festivi e prefestivi, grazie alla presenza di operatori formati e a una centrale operativa dedicata.

Un presidio che assume un valore ancora più rilevante nel periodo natalizio, quando fragilità e solitudine possono acuirsi.

Per tutte le emergenze sociali è attivo il numero verde gratuito 800 560 850, riferimento unico per contattare il servizio di Pronto Intervento Sociale.

Ha dichiarato il Sindaco, Antonio Nicoletti:

“Il disagio sociale oggi non rappresenta solo un dato statistico, ma un’esperienza quotidiana che riguarda famiglie, giovani, anziani e interi quartieri.

Per questo riteniamo fondamentale garantire risposte immediate e professionali, soprattutto nei momenti più critici.

Il Pronto Intervento Sociale rappresenta un impegno concreto verso una città che vuole essere accanto a chi si trova in difficoltà, senza lasciare nessuno indietro“.

Aggiunge l’Assessora al Welfare, Angela Braia:

“Con l’attivazione del Pronto Intervento Sociale, Matera compie un passo fondamentale nel rafforzamento del proprio welfare di comunità.

Grazie alle risorse del Fondo Povertà possiamo garantire un presidio costante, capace di intervenire nei momenti più delicati“.

Le modalità operative e gli aggiornamenti sul servizio saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune di Matera.