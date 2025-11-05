Matera: “importante un punto di informazioni turistiche nei Rioni Sassi”. La dichiarazione

Il Presidente dell’Associazione Ambulanti di Confcommercio Matera, Antonio Marroccoli, evidenzia:
“l’importanza di un punto di informazioni turistiche nei Rioni Sassi, in particolare in un locale che un tempo era un importante punto di riferimento per cittadini e turisti: prima sede dell’ufficio informazioni, poi utilizzato come presidio dei vigili urbani ed infine utilizzato dagli organizzatori di un film girato qualche anno fa.
Da allora, però, è rimasto chiuso e inutilizzato.
In una città turistica come Matera, e in particolare in un’area di grande afflusso come i Sassi, la mancanza di un punto informazioni attivo rappresenta una grave carenza di accoglienza e servizio.
Ogni giorno centinaia di visitatori cercano indicazioni, materiale informativo e supporto, senza trovare un luogo dedicato.
Ritengo che riaprire questo spazio come centro informazioni turistiche non sia solo un gesto simbolico, ma un atto concreto di attenzione verso il turismo, la cultura e l’immagine della città.
Un piccolo investimento per un grande ritorno in termini di accoglienza e reputazione”.