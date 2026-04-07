Matera, il Centro Levi riparte: Cancellaro eletta Presidente. Auguri di buon lavoro

Il Centro Carlo Levi di Matera ha un nuovo Consiglio di Amministrazione dal 9 marzo scorso: la nuova Presidente è Filomena Patrizia Cancellaro, la Tesoriera, Rosa Tafuni, e la Segretaria, Anna Scarciolla.

Gli altri componenti del Consiglio sono Carmela Biscaglia, Maria Antonietta Cancellaro, Maria Adelaide Cuozzo, Ina Macaione, Orazio Maglio e Maristella Trombetta.

Nel Consiglio successivo a quello di insediamento sono state definite in dettaglio le attività da portare avanti nel corso dell’anno e, all’unanimità, si è deciso di nominare Socio Benemerito del Centro l’Ingegnere Ninì Zagaria, presidente uscente, per il supporto offerto alla vita culturale del Centro e al miglioramento della funzionalità della sede.

La Presidente Cancellaro e tutti i Consiglieri intendono prioritariamente impegnarsi per la diffusione e l’approfondimento dell’opera di Carlo Levi.

Inoltre si prefiggono, durante il mandato loro conferito, di far conoscere i talenti, soprattutto femminili, del nostro territorio, anche in collaborazione con entità culturali sia istituzionali, come la Scuola, il Museo, le Amministrazioni, sia appartenenti al mondo associativo e in particolare con la Fondazione Carlo Levi di Roma.

L’auspicio della Presidente Cancellaro e di tutto il Consiglio di Amministrazione del Centro Carlo Levi di Matera, è di riuscire a rendere sempre più viva e presente questa realtà associativa che, ispirandosi alla figura di Carlo Levi, opera nella città fin dal 1980.

Il Centro Levi, nel tempo, è diventato uno dei punti di riferimento per la vita culturale della città perché ha saputo valorizzare le eccellenze locali – e continuerà a farlo – aprendosi anche a esigenze culturali e sociali, senza pregiudizi e intellettualismi, in continua ricerca di nuove e inedite chiavi di lettura per comprendere e interpretare le complesse istanze del mondo odierno.