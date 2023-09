Matera, furti di auto durante il turno di lavoro: questa la denuncia

Riceviamo e pubblichiamo una nota della UILM Basilicata:

“La UILM intende innanzitutto stigmatizzare quanto accaduto e, nell’esprimere la più totale vicinanza ai lavoratori della COMER Industries che hanno subito i furti delle loro auto durante un normale turno di lavoro, coglie l’occasione per alcune riflessioni.

L’area industriale de La Martella è un luogo di denso di attività produttive in cui ogni giorno confluiscono migliaia di lavoratori che hanno il diritto a sentirsi sicuri sia dentro che fuori dell’azienda.

Se la sicurezza dell’azienda è demandata, come noto, al Datore di lavoro, la sicurezza al di fuori della stessa è di competenza degli organi preposti a tale ruolo, ognuno secondo le proprie competenze e rappresentanza.

Al momento stiamo parlando di furti di auto (7 nell’arco di pochi anni) ma è surreale attendere passivamente che ve ne siano altri o che avvengano episodi di altra natura quali futi in Aziende, atti criminosi ai danni di persone…etc. che possono rendere ancor più pesante il bilancio attuale.

Riteniamo sia urgente e non più rinviabile un incontro con le autorità competenti al fine di chiarire quali azioni si intendono porre in essere per ovviare a tali spiacevoli episodi”.

