Matera: in carcere tutto pronto per la partita con mamma e papà. I dettagli

Nel corso dei mesi di giugno e luglio 2023, negli istituti penitenziari italiani, si è disputa la 7° edizione de La Partita con mamma e papà, l’atteso incontro tra i genitori detenuti e i loro figli, all’interno della annuale campagna Carceri aperte, che fa accedere negli istituti le famiglie a partecipare a un evento atteso e “relazionale”.

La possibilità di giocare una partita con la mamma o con il papà e di condividere questo momento ludico, normale per tutti gli altri bambini, risulta eccezionale per i figli dei genitori detenuti e le loro famiglie e rimane a lungo nella loro memoria.

In alcuni istituti penitenziari la partita non è stata disputata per il grande caldo che ha interessato alcune aree del nostro Paese e viene recuperata in questi primi giorni d’autunno.

È il caso della Casa Circondariale di Matera dove la Partita con mamma e papà è in programma il 3 e il 19 ottobre a partire dalle ore 14:00.

La Partita con mamma e papà è creata e organizzata dall'Associazione Bambini senza sbarre Ets in collaborazione con il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

