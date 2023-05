Matera, elezioni amministrative in Provincia: ecco gli ultimi dati sull’affluenza alle urne

In Basilicata sono 14 (12 in provincia di Potenza e 2 in quella di Matera) i Comuni chiamati al voto delle Amministrative oggi e domani.

Sono tutti con popolazione inferiore ai 15mila abitanti, quindi i sindaci saranno eletti senza ballottaggi.

Affluenza delle ore 12:00:

Basilicata 12,16%;

provincia di Potenza 12,1%;

provincia di Matera 12,8%

In provincia di Potenza si vota ad:

Atella,

Forenza,

Genzano di Lucania,

Lagonegro,

Lavello,

Muro Lucano,

Pignola,

Ripacandida,

Ruvo del Monte,

Pietrapertosa,

Sasso di Castalda,

Vaglio Basilicata.

In provincia di Matera si vota a:

Scanzano Jonico,

Tricarico.

