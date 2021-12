Matera: “È inutile presentarsi senza prenotazione per vaccini e tamponi”! Questa la situazione

“In tutta Italia ci sono file per i tamponi e per i vaccini e anche la nostra Regione non è da meno.

Stiamo facendo migliaia di vaccinazioni e tamponi al giorno, tra aziende sanitarie e farmacie, che ringrazio per il grande sforzo organizzativo e per il servizio reso alla cittadinanza.

Devo però chiedere a tutti di non presentarsi ai punti vaccinali e agli hub predisposti da ASP e ASM per i tamponi se non si è provvisti di prenotazione, come meritoriamente ribadito anche oggi dai Sindaci di Potenza e Matera.

Chi non ha la prenotazione non potrà fare la vaccinazione (a meno che non rientri nelle categorie Over 80 e fragili) e non potrà fare il tampone, come avviene in altre Regioni.

Come ha detto ieri il Generale Figliuolo, serve pazienza, il momento è delicato e le file ci sono dappertutto.

Ringrazio l’Esercito per il team mobile composto da un medico e due infermieri che domani e dopodomani saranno presso la tenda Qatar di Matera, dove in questo momento vi è una forte criticità sul fronte dei contagi.

Servono pazienza, educazione e rispetto per medici, sanitari, protezione civile e volontari.

Ribadisco: è inutile presentarsi senza prenotazione, è inutile fare tamponi se non si è entrati in contatto con un positivo e non ha senso fare il test se non vi è un motivo fondato.

Capisco l’ansia e la preoccupazione, ma è il momento della responsabilità“.

Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)