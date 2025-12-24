Matera: dopo il maltempo, riapre questa strada provinciale. Ancora criticità su un’altra arteria. Gli ultimi aggiornamenti

E’ stata riaperta al traffico in entrambe le direzioni la SP 3 Matera-Metaponto, provvisoriamente chiusa nel tardo pomeriggio di ieri dal km 15+600 al km 23+600 a seguito di alcuni allagamenti determinati dalle precipitazioni registratesi nella zona compresa tra Bernalda e Montescaglioso.

Sul posto hanno operato personale della Provincia e di alcune ditte esterne che hanno ripristinato le condizioni di sicurezza.

Resta ancora chiusa, invece, la Sp 31 Matera-Montescaglioso nel tratto da Parco dei Monaci a Montescaglioso città: nonostante siano in corso ininterrottamente le operazioni di pulizia e rimozione dei detriti, l’arteria non è al momento percorribile non essendo ancora assicurate le condizioni di sicurezza per il transito.

È quanto fa sapere la Provincia di Matera.