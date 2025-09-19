Matera: Daniele, papà di una bimba che ha ricevuto un cuore nuovo, lancia raccolta fondi per le famiglie in attesa di trapianto. Ecco come aiutare

Un’iniziativa solidale su GoFundMe, partita da Matera, per le persone in attesa di trapianto.
A lanciarla è Daniele Digirolamo, papà di Maria Rita, una bambina che ha ricevuto recentemente un nuovo cuore dopo quasi cinque anni di attesa, ventuno interventi chirurgici e lunghi mesi vissuti in ospedale.
Scrive il padre:
“Un dono immenso che ha ridato vita a mia figlia e speranza alla nostra famiglia.
Quindi abbiamo deciso di non tenere questo miracolo solo per noi”.
Il progetto si chiama “Sette Nodi, Sette Vite”: un braccialetto rosso con sette nodi, simbolo delle sette vite che un singolo donatore può salvare.
Aggiunge Daniele:
“Sappiamo cosa vuol dire vivere per anni in attesa di un trapianto, affrontare spese insostenibili, vedere la famiglia sfinita dalla fatica e dalla paura, restare lontani da casa per mesi interi.
Mentre siamo ancora a Roma al Bambino Gesù per il post-trapianto, abbiamo scelto di trasformare il dolore in dono: vogliamo aiutare altre famiglie che vivono questo stesso calvario.
I proventi andranno alla famiglia di P. (ricoverato da circa 14 mesi), che ha perso il lavoro e rischia di perdere anche la casa perché non riesce più a far fronte alle rate del mutuo, alla famiglia di G., attaccata a un cuore di Berlino, e alla famiglia di M., entrambe costrette a vivere in ospedale e in grave difficoltà economica”.
La raccolta fondi, arrivata a 7.500 euro, è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/q593x-sette-nodi-sette-vite-un-cuore-tante-speranze.