Matera: convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria. Ecco l’ordine del giorno

Facendo seguito alla nota del Sindaco di Matera Prot.n.0117197/2025 del 07/11/2025, e secondo quanto stabilito dagli artt. 48 co.4 e 43 co.8 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria di 1^ convocazione alle ore 15:00 di lunedì 10 novembre 2025 e di 2^ convocazione di venerdì 14 novembre 2025 alle ore 16:00, presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio – Matera per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio);

2. Mozione a firma dei consiglieri Draicchio e Lisurici avente ad oggetto: “Istituzione del Piano Comunale di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) – (Prot. n. 0100669/2025 del 02.10.2025)”;

3. Mozione a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario Domenico Bennardi) avente ad oggetto: “Istituzione di percorsi di formazione gratuiti sulla sicurezza stradale e mobilità elettrica e sostenibile per gli studenti delle scuole di Matera” – (Prot. n. 0106086/2025 del 15.10.2025);

4. Mozione a firma di diversi consiglieri comunali (primo firmatario Saverio Tarasco) avente ad oggetto: “Programmazione PO FESR 2021–2027 – stato di attuazione e indirizzi strategici per la città di Matera” – (Prot. n. 109463/2025 del 23.10.2025);

5. Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 111/2025 del 19 settembre 2025 avente per oggetto: “Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2025-2027 n. 10. Approvazione ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”.

6. Surroga componente della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari;

7. Ordine del giorno presentato nella seduta consiliare del 06.08.2025 a firma di diversi consiglieri comunali avente ad oggetto: “Intitolazione dell’area giochi del rione “Spine Bianche” ai bambini di Gaza e sostegno alla proposta di candidatura al premio Nobel per la Pace”;

8. Ordine del giorno presentato nella seduta consiliare del 06.08.2025 a firma di diversi consiglieri, primo firmatario consigliere Grieco Francesco Paolo avente ad oggetto: “Istanza di presentazione ordine del giorno in Consiglio comunale in merito alla sentenza del TAR Basilicata del 21 luglio 2025- n.00414/2025 REG.PROV.COLL.- 0089/2025 REG.RIC., concernente l’insediamento di un impianto biometano nella zona industriale La Martella- Matera”;

9. Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri, primo firmatario consigliere Tarasco Saverio avente ad oggetto: “Richiesta di confronto pubblico e trasparente del Comune di Matera sull’ipotesi di sviluppo del nucleare in Basilicata, con garanzie di partecipazione democratica e priorità alle fonti rinnovabili”;

10. Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri, primo firmatario consigliere Rubino Angelo avente ad oggetto “Emergenza cinghiali in città” – (Prot. n. 0088087/2025 del 03.09.2025).

Si comunica, infine, che viene garantita la pubblicità della seduta consiliare mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/.