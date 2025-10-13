Matera: convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria. Ecco l’ordine del giorno

Come definito durante la seduta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari tenutasi in data 10.10.2025, si comunica che a Matera la seduta del Consiglio Comunale che si terrà il giorno giovedì 16/10/2025 alle ore 16:30 in seduta di 1^ convocazione e lunedì 20/10/2025 alle ore 16:30 in seduta di 2^ convocazione, presso la Sala Pasolini, sita in via Sallustio – Matera, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio).
Si comunica, infine, che viene garantita la pubblicità della seduta consiliare mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/.