Matera, crolla parte del monumento dedicato all’insurrezione del 1943: le precisazioni

“Il cedimento è stato di natura strutturale e non ci sono stati per fortuna danni a persone o cose“.

Così all’ANSA il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti (centrodestra), intervenuto sulle recenti polemiche legate a un presunto atto vandalico – non confermato – sul monumento, realizzato scultore Vittorio Basaglia e dedicato all’insurrezione dei materani del 21 settembre 1943.

Il Sindaco agginge:

“Questo episodio ci ricorda quanto sia importante monitorare e tutelare il patrimonio artistico che arricchisce la nostra città.

Inoltre abbiamo già disposto una ricognizione generale di tutte le opere artistiche presenti in città per garantirne la sicurezza e la corretta conservazione”