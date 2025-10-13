Alla scoperta dei calanchi di Montalbano attraverso visite ed escursioni guidate totalmente gratuite. Ecco come partecipare

La Basilicata partecipa alla 7a edizione di Cammina Natura: due giorni di visite ed escursioni guidate totalmente gratuite in tutta Italia, iniziativa promossa da AIGAE-Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche per valorizzare la natura e la sua biodiversità, l’economia circolare e il turismo responsabile, le narrazioni storico-archeologiche e i saperi e sapori delle tradizioni locali.

Ad oggi, 190 escursioni in tutta Italia, per incuriosire a ogni età, accessibili dal mare alla montagna, dai boschi certificati ai parchi e alle aree protette.

Cammina Natura è realizzata con Rai Pubblica Utilità – Media Partner, il patrocinio di Ministero dellAmbiente e della Sicurezza Energetica, Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), Federparchi, Legambiente, LIBERA contro le Mafie, Oltreterra, Pefc Italia, Touring Club Italiano, Wwf Italia.

Fra le 11 proposte lucane, segnaliamo per il 25 ottobre la camminata Alla scoperta delle dolomiti lucane tra curiose forme di roccia arenaria sul crinale che sovrasta Castelmezzano, oppure si può seguire l’Archeotrek Monte Torretta, passeggiata che unisce escursionismo e scoperta storica in un contesto paesaggistico e ambientale caratterizzato dalla monumentale cinta di fortificazione dellantico insediamento lucano di età preromana.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’associazione culturale “La Gorgone”. Domenica 26, in collaborazione invece con Libera contro le Mafie si andrà Sulle sponde del Pertusillo tra natura e memoria nella zona di Montemurro.

Per iscriversi e vedere tutte le altre proposte andare su:

www.aigae.org/camminanatura/?regione=Basilicata

”La Basilicata è ricca di storie da raccontare e molte saranno al centro del weekend di Cammina Natura 2025 ” dichiara Giovanna Petrone, coordinatrice regionale AIGAE  oltre quelle già indicate, “le altre escursioni vi porteranno alla scoperta del Bosco Grande di Ruoti, area forestale rigogliosa nel cuore della Basilicata, oppure fra i calanchi di Montalbano, vero museo a cielo aperto ricchissimo di fossili”: le guide AIGAE sono pronte a coinvolgere tutta la cittadinanza e sensibilizzarla al turismo responsabile e rispettoso dellambiente. Andate sul sito e iscrivetevi: vi aspettiamo!

 Dichiara Guglielmo Ruggiero, presidente AIGAE:

“L’edizione 2025 si arricchisce di percorsi realizzati in alcune regioni con la collaborazione di LIBERA contro le Mafie perché siamo convinti che legalità, economia circolare e turismo responsabile siano collegati fra loro e il nostro ruolo di guide sia fondamentale per far conoscere questa relazione.

Ringrazio tutti i partner con i quali saremo in giro per l’Italia il 25 e 26 Ottobre, noi come sempre mettiamo in campo entusiasmo, generosità, la nostra esperienza e professionalità per far conoscere al grande pubblico le bellezze naturali e culturali del nostro paese”.

AIGAE è attiva dal 1992, circa 150mila escursioni lanno e 20 coordinamenti territoriali, oltre 3600 guide associate in tutta Italia, fra cui 783 Guide Parco, 650 anche accompagnatrici turistiche, 55 Guide speleologiche e 17 Guide vulcanologiche. Aigae è componente dellOsservatorio Nazionale Turismo Verde, del COLAP (Coordinamento Libere Associazioni Professionali), di Federparchi ed è partner di numerose aree protette.