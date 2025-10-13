Basilicata: chiuso questo tratto di strada. Ecco in che giornate

Lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, a partire da domattina – Martedì 14 Ottobre – e fino al prossimo 24 Ottobre, ad esclusione di Sabato e Domenica, sarà attiva la chiusura al traffico della tratta compresa tra il km 219,000 ed il km 219,500, tra il territorio comunale di Sapri (SA) ed il limitrofo confine regionale con Maratea (PZ).

Anas spiega:

“L’interdizione al transito è necessaria per consentire le attività di disgaggio del materiale roccioso instabile presente sul versante attiguo alla statale.

Al termine di tali lavori seguiranno gli interventi d’installazione di reti in aderenza e barriere paramassi e sul tratto stradale sarà in vigore il senso unico alternato.

Durante la chiusura la circolazione verrà deviata al km 216,300 lungo l’itinerario composto dalla SP104, dalla SS585 “Fondo Valle Noce” e dalla SP3, con rientro sulla SS18 al km 233,550 (Maratea) e viceversa.

Tali lavorazioni si inseriscono nell’ambito di un più ampio intervento che riguarda cinque aree di costoni rocciosi attigui ad altrettante tratte della SS18, di cui due già completate, per un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro.

L’ultimazione dell’intero intervento è prevista entro la prossima primavera”.