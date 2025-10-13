Bernalda, ritorna il decoro in questa piazza: nuove panchine per la comunità! I dettagli

Ritorna il Decoro in Piazza del Popolo: Nuove Panchine per la Comunità!

Scrive il Comune di Bernalda:

“Cari Cittadini,

L’Amministrazione Comunale prosegue il suo percorso di riqualificazione degli spazi pubblici: siamo felici di annunciare la sostituzione delle panchine in Piazza del Popolo!

Lavoriamo incessantemente per migliorare il nostro arredo urbano, affinché ogni piazza e ogni via di Bernalda e Metaponto sia un luogo di incontro accogliente e dignitoso.

Queste nuove panchine sono il simbolo del nostro impegno costante per il decoro urbano.

Piazza del Popolo tornerà ad essere un punto di riferimento, un luogo ideale per una sosta, una chiacchierata e momenti di serenità.

Eppure, non possiamo ignorare, che ogni atto vandalico rende il nostro sforzo vano: il mantenimento del decoro dipende dalla responsabilità di ogni singolo cittadino.

Le continue spese per riparare o sostituire ciò che viene distrutto da atti di inciviltà sottraggono risorse preziose ai servizi essenziali per tutti.

I Beni Pubblici sono di Ognuno di Noi.

Rispettiamoli!

Ricordate: la panchina non è “del Comune”, è di tutti!

È di vostro figlio che gioca, dell’anziano che riposa, del giovane che studia.

Chi danneggia un bene pubblico danneggia sé stesso e l’intera comunità.

Facciamo appello al senso civico di ciascuno: la manutenzione più efficace siete voi!

Custodiamo i nuovi arredi come fossero nostri (perché lo sono!) e segnaliamo immediatamente alle Forze dell’Ordine chi non rispetta il nostro patrimonio comune.

Il decoro di Bernalda e Metaponto è una responsabilità collettiva.

Dimostriamo insieme la nostra civiltà!

È tutta attività ordinaria, lo sappiamo, ma informeremo i cittadini giorni per giorno, passo per passo, su ogni difficoltà e su ogni risultato!!!”.