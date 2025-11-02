Matera commemora i propri defunti: i dettagli

In occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti, questa mattina si è tenuta nel Cimitero Comunale la tradizionale Santa Messa in suffragio di tutti coloro che ci hanno lasciato.

Un momento di raccoglimento e memoria, nel quale la comunità si è riunita per rendere omaggio ai propri cari e a tutte le persone che hanno contribuito con la loro presenza e il loro impegno alla vita del nostro paese.

L’Amministrazione Comunale ha testimoniato la vicinanza a quanti oggi rinnovano il ricordo dei propri defunti e per sottolineare il valore della memoria collettiva, che unisce generazioni e custodisce le radici della nostra comunità.