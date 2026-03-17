Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026: pronto l’evento tra grandi artisti, performance diffuse e uno show di laser e droni sulla Murgia

Un viaggio che inizia nel segno del “Cantiere-evento” e si conclude con uno sguardo rivolto al cielo.

Si terrà venerdì 20 marzo 2026, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Felicità, la Cerimonia di Apertura che darà ufficialmente il via all’anno di Matera come Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo.

La città è pronta a diventare palcoscenico diffuso, tra performance e installazioni temporanee dal centro cittadino fino al cuore degli antichi rioni Sassi.

Il sipario si alzerà alle ore 17:00 con l’apertura straordinaria del Cantiere Duni, che ospiterà il momento istituzionale, cui prenderanno parte istituzioni locali, nazionali e internazionali.

Terminato il momento istituzionale, anche le strade della città si animeranno seguendo il concept del “Cantiere-evento”.

Alle 18:30, il Palazzo della Prefettura diventerà il primo fulcro di un laboratorio performativo all’aperto, con un concerto bandistico sui ponteggi del cantiere.

Dalle ore 19:00 prenderà il via la “Strada Evento”: un’incursione festosa che attraverserà il cuore di Matera, da Via del Corso fino a calarsi in Piazza San Pietro Caveoso, attraversando via Ridola e via Bruno Buozzi.

Impalcature, spazi urbani e balconi di abitazioni private si trasformeranno in palcoscenici inediti, animati da performance artistiche e dall’energia di una banda musicale che, dalle 20:00, guiderà il pubblico verso l’anfiteatro naturale dei Sassi per il gran finale.

Alle ore 20:45, lo sguardo del pubblico radunato in Piazza San Pietro Caveoso, Via Madonna delle Virtù, Porta Pistola e nei numerosi belvederi dei Sassi e del Piano, sarà guidato verso il costone della Gravina per uno spettacolo di laser con musica elettronica eseguita dal vivo. A seguire nel cielo del Parco della Murgia saranno disegnate scenografie luminose realizzate con i droni.

Una vera e propria firma luminosa che farà dialogare la pietra millenaria con le nuove tecnologie, chiudendo il programma inaugurale alle ore 21:30. In caso di maltempo lo show serale sarà posticipato al giorno successivo o riprogrammato in base all’andamento del meteo.