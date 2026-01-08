Matera, attenzione: “fino a 500 euro per chi si prende cura dei più fragili”. Ecco fino a quando è possibile fare domanda

In una nota il Comune di Matera informa che:

“È stato pubblicato l’Avviso pubblico per la concessione di un contributo economico a sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare – Annualità 2026.

L’intervento è finanziato dal Fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare e ha l’obiettivo di alleviare il carico assistenziale ed economico sostenuto quotidianamente dai familiari che si prendono cura di persone con disabilità grave o gravissima.

Possono presentare domanda i caregiver familiari maggiorenni, residenti nel Comune di Matera, conviventi da almeno sei mesi con la persona assistita, che non abbiano già partecipato al precedente avviso e che assistano persone con disabilità grave o gravissima.

Il contributo, erogato in un’unica soluzione fino ad esaurimento delle risorse disponibili, ammonta a 500 euro per i caregiver di persone con disabilità gravissima e 400 euro per i caregiver di persone con disabilità grave.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 23 gennaio 2026, utilizzando esclusivamente l’apposito modello, consegnandole a mano presso l’Ufficio URP del Comune di Matera oppure tramite PEC all’indirizzo: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it, secondo le modalità indicate nell’Avviso.

Le istanze saranno valutate sulla base di criteri di priorità e punteggi che tengono conto, tra l’altro, della gravità della disabilità, della durata del carico assistenziale, delle condizioni lavorative ed economiche del caregiver e dell’ISEE del nucleo familiare”.

Dichiara il Sindaco, Antonio Nicoletti:

“Con questo avviso l’Amministrazione comunale intende riconoscere concretamente il valore sociale, umano e civile del lavoro silenzioso svolto ogni giorno dai caregiver familiari.

Si tratta di un sostegno economico che vuole essere anche un segnale di attenzione e vicinanza a chi si prende cura dei più fragili“.

Sottolinea l’Assessora alle Politiche Sociali, Angela Braia:

“I caregiver rappresentano una risorsa fondamentale del nostro sistema di welfare.

Questo contributo nasce per supportare famiglie che vivono situazioni complesse e impegnative, valorizzando il ruolo di chi garantisce assistenza continua e quotidiana ai propri cari. Invitiamo tutti gli aventi diritto a presentare domanda e a rivolgersi ai nostri uffici per ogni chiarimento”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Politiche Sociali del Comune di Matera ai numeri 0835 241263 – 0835 241334 o tramite PEC.