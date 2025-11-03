Matera ancora senza presidente del Consiglio comunale: questi gli ultimi aggiornamenti

Non c’è ancora il via libera per l’elezione del nuovo presidente del Consiglio comunale di Matera, uscito dalle Amministrative della scorsa primavera.
Come fa sapere l’ansa infatti anche la seduta odierna dell’assemblea cittadina – come le due precedenti – è stata rinviata a causa dell’assenza dei consiglieri di opposizione (presente solo Francesco Paolo Grieco di Periferie per Matera), condizione che ha fatto così venir meno il numero legale (22 i consiglieri richiesti dal regolamento) necessario per procedere alla votazione.
La seduta è stata rinviata a lunedì prossimo, 10 novembre.