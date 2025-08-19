Maresa è Miss Framesi Basilicata 2025: complimenti!

Miss Framesi Basilicata 2025 è Maresa Zuardi, 18enne di Calvello.

La vincitrice della finale regionale di Miss Italia, che si è tenuta lunedì 18 agosto in Villa della Costituzione Italiana a Tito, ha conseguito il diploma al liceo artistico, indirizzo design, e si accinge a studiare recitazione per inseguire il sogno di diventare attrice.

Ad incoronarla il Sindaco Fabio Laurino e la Presidente della Pro Loco Maria Giovanna Salvia.

L’organizzazione della tappa è stata affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Tito e il supporto della locale Pro Loco “Gli antichi portali”.

La serata è stata condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud che, da sempre vicino a tematiche sociali, ha portato sul palco una testimonianza sulla prevenzione oncologica, tema di questa edizione dal momento che la Patron del concorso Patrizia Mirigliani ha firmato un protocollo di intesa con il Presidente nazionale LILT Prof. Francesco Schittulli, per cui materiali informativi e screening gratuiti saranno messi a disposizione durante il tour.

Madrina dell’evento è stata Deborah Capece, Miss Basilicata 2024, accolta con grande entusiasmo nella sua città; ospite la spumeggiante voce della cantante Elena Cappiello.

L’hair style delle aspiranti miss è stato curato da Hair Absolute Spa per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale protagonista dell’evento.