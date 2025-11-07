Lega Basilicata: il consigliere comunale di Montalbano, Jonico Marcello, Maffia aderisce al partito. I dettagli

La Lega Basilicata per Salvini Premier accoglie con grande soddisfazione l’adesione al partito del consigliere comunale di Montalbano Jonico, Marcello Maffia, insieme a un gruppo di donne e uomini che hanno scelto di condividere il percorso politico della Lega nel Metapontino.

Afferma il commissario regionale della Lega Basilicata per Salvini Premier, Pasquale Pepe:

“L’ingresso del consigliere Maffia e di quanti lo accompagnano è un segnale importante di fiducia nel nostro progetto.

La Lega cresce perché resta radicata nei territori, ascolta le comunità e valorizza le energie migliori della Basilicata.

Vogliamo continuare a costruire una regione moderna e competitiva, fondata sul lavoro, sulla competenza e su una visione comune che metta al centro lo sviluppo e il buon governo delle nostre comunità.

Questa adesione rafforza la presenza della Lega nel Metapontino e conferma la credibilità di un movimento che guarda al futuro con concretezza e unità d’intenti. Conosco Marcello da anni, è un ragazzo di valore e di indiscusse capacità, saprà dare tanto al partito e alla sua terra.

Sono molto soddisfatto e felice.”

Alla soddisfazione del commissario regionale si unisce quella del commissario provinciale di Matera, Vincenzo Zito, che sottolinea come “la convergenza di Marcello Maffia rappresenti un contributo di valore per il partito e per un territorio strategico come il Metapontino.”