Lavoro, concorso pubblico: oltre 1000 posti a tempo indeterminato. Chi può partecipare e come

Al via il concorso pubblico, per esami, per la copertura di 1000 posti di personale non dirigenziale nel profilo di assistente, nell’ambito della famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale, a tempo indeterminato, nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.

I posti saranno così suddivisi:

100 posti di Assistente ai Servizi di Supporto (Codice FT 35)

50 posti di Assistente ai Servizi di Vigilanza (Codice FT 37)

4 posti di Assistente Sanitario (Codice FS 41)

45 posti di Assistente Tecnico per l’Informatica (Codice FT 45)

124 posti di Assistente Tecnico per i Sistemi Elettrici ed Elettromeccanici (Codice FT 47)

100 posti di Assistente Tecnico per la Cartografia e la Grafica (Codice FT 48)

25 posti di Assistente Tecnico Chimico – Fisico (Codice FT 49)

15 posti di Assistente Tecnico Artificiere (Codice FT 50)

100 posti di Assistente Tecnico per l’Edilizia e le Manutenzioni (Codice FT 51)

32 posti di Assistente Tecnico Nautico (Codice FT 52)

100 posti di Assistente Tecnico per l’Elettronica, l’Optoelettronica e le Telecomunicazioni (Codice FT 53)

200 posti di Assistente Tecnico per le Lavorazioni (Codice FT 54)

105 posti di Assistente Tecnico per la Motoristica, la Meccanica e le Armi (Codice FT 55)

Requisiti richiesti per la partecipazione:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado

Modalità di partecipazione:

compilazione della domanda online sul Portale del Reclutamento – InPA

Criteri di selezione:

prova scritta.

Ulteriori informazioni sul sito del Ministero della Difesa.