La Provincia di Matera torna alle urne: si vota per il rinnovo del Consiglio provinciale

Domenica 11 gennaio 2026 la Provincia di Matera torna al voto.

Con il decreto 6-25, infatti, il presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha indetto l’elezione dei dieci componenti del Consiglio provinciale.

L’attuale assemblea, difatti, è in scadenza dopo i due anni di mandato previsti dalla legge: si era insediata dopo le elezioni del 20 dicembre 2023.

Come di consueto, le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8.00 alle 20.00 nel seggio elettorale costituito nella sala delle adunanze consiliari, sita al secondo piano della sede della Provincia, in via Ridola n. 60, dove, al termine delle operazioni di voto e di tutti gli adempimenti di rito, verrà effettuato lo scrutinio.

Va ricordato che sono eleggibili a consigliere provinciale tutti i sindaci ed i consiglieri comunali in carica alla data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle liste: gli stessi formano anche il corpo elettorale.

L’elezione del Consiglio avviene con voto diretto, libero e segreto sulla base di liste composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (10) e non inferiore a 5, sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto, accertati alla data di domenica 7 dicembre 2025, ossia il 35° giorno antecedente quello della votazione.

Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell’art.1 della legge 56/14.

Le liste dei candidati a consigliere provinciale devono essere presentate all’Ufficio Elettorale appositamente costituito nella sede della Provincia di Matera, sita in via Ridola n. 60, nei seguenti giorni:

• dalle ore 8.00 alle 20.00 di domenica 21 dicembre 2025 (ventunesimo giorno antecedente il giorno della votazione);

• dalle 8.00 alle 12.00 di lunedì 22 dicembre 2025 (ventesimo giorno antecedente il giorno della votazione).

Le modalità per la presentazione delle liste e dei contrassegni, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale, sono contenute nel Manuale Operativo approvato dalla Giunta Provinciale di Matera con deliberazione 165/14 e modificato con decreti presidenziali n. 158/18 e 174/18.