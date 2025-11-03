La Basilicata è al fianco di queste famiglie: integrato l’assegno di cura. I dettagli

Si è concluso questa mattina l’incontro d’urgenza convocato dall’Assessore alla Sanità della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, con la partecipazione del Direttore Generale per la Salute e le Politiche della Persona, Domenico Tripaldi, e del dirigente dell’Ufficio Sistemi di Welfare, Antonio Corona.

Per AISLA erano presenti Pina Esposito, Segretario Nazionale, e Mimmo Santomauro, referente AISLA Basilicata.

Nel corso del confronto è stata condivisa la comune priorità di garantire, fin da subito, la continuità del sostegno economico alle persone affette da SLA secondo i vecchi parametri, grazie all’integrazione di risorse regionali al Fondo Nazionale per assicurare alle famiglie l’assegno di cura.

Gli uffici regionali procederanno contestualmente con le verifiche tecniche necessarie per individuare, in tempi brevi, risorse e strumenti che possano, in modo strutturale e in continuità, garantire la misura.

AISLA revoca la manifestazione indetta per il 7 novembre e ringrazia l’Assessore Latronico e la dirigenza tecnica della Regione Basilicata per la tempestività e l’ascolto.

Commenta AISLA:

“Con questa decisione, la Basilicata dimostra di saper ascoltare e farsi carico dei bisogni dei più fragili.

Il ripristino dell’assegno di cura restituisce respiro concreto alle famiglie e apre la strada a un percorso di sostegno stabile e duraturo.”

AISLA continuerà a seguire attentamente l’attuazione del provvedimento e il tavolo di confronto avviato con la Regione.