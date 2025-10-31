Karate: a Policoro tutto pronto per un grande evento che vedrà la partecipazione di oltre 250 atleti provenienti da tutta Italia. I dettagli

A Policoro tutto pronto per una giornata di sport, passione e disciplina marziale!

Così annuncia la città di Policoro:

“Domenica 2 Novembre 2025, presso il Palazzetto Palaercole, si terrà il primo Campionato Italiano FISECAM, un grande evento che vedrà la partecipazione di oltre 250 atleti provenienti da tutta Italia.

Sul tatami saranno presenti 30 Ufficiali di Gara di livello Mondiale e Internazionale, garanzia di professionalità e spettacolo!

Data: Domenica 2 Novembre 2025

Luogo: Palazzetto Palaercole – Policoro (MT)

Inizio gare: ore 09:00

Ingresso gratuito per tutti!

Vieni a vivere da vicino l’energia del Karate, lo spirito del rispetto e la forza della competizione!

Non mancare a questo straordinario appuntamento nazionale!”.

Ecco i dettagli.