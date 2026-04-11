In Basilicata assalto a un bancomat nella notte! L’intervento dei Carabinieri artificieri

Tentativo di assalto a un bancomat nella notte a Lavello.

Come si apprende da rainews “gli artificieri dei Carabinieri sono intervenuti da Potenza e da Bari per disattivare il meccanismo inserito nell’atm della Banca Popolare di Milano, preso di mira con la tecnica della marmotta.

Stando alle prime ricostruzioni, sono state le stesse persone a dare fuoco a due auto nella vicina Venosa, per creare un diversivo.

Nella fuga, hanno cosparso la strada di chiodi per rendere più difficile l’intervento dei militari”.