Il Sindaco di Matera alla solenne inaugurazione della nuova statua di questo Santo Martire a Roma. Le foto

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha preso parte questo pomeriggio alla solenne cerimonia di inaugurazione e benedizione della nuova statua di Sant’Eustachio Martire, donata dalla Rete Eustachiana, che si è svolta nella storica Basilica di Sant’Eustachio in Campo Marzio, nel cuore di Roma.

L’evento, carico di significato spirituale e simbolico, ha rappresentato un momento di profonda fede, contemplazione e preghiera per tutti i comuni membri della Rete Eustachiana e per le comunità presenti, riunite attorno alla figura del Santo Martire che accomuna territori, tradizioni e percorsi di devozione.

Il Sindaco Nicoletti ha espresso “apprezzamento per l’impegno della Rete Eustachiana nel custodire e valorizzare un patrimonio di spiritualità e cultura che unisce idealmente molte realtà del Paese”, sottolineando come “questi momenti rafforzino il senso di comunità, alimentino la memoria collettiva e contribuiscano a mantenere vive le radici che legano la storia di ciascun territorio”.

La presenza del Sindaco di Matera testimonia l’attenzione e la vicinanza della città a iniziative che promuovono il dialogo tra territori, la valorizzazione delle tradizioni religiose e culturali e il rafforzamento dei legami all’interno della Rete Eustachiana.

Ecco le foto.