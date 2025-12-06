Nel materano danni per il maltempo: chiesto lo stato di calamità naturale!

Il riconoscimento dello stato di calamità dei terreni colpiti dalle piogge torrenziali e fenomeni alluvionali in provincia di Matera: è la richiesta della Cia che sollecita “l’immediato intervento della Regione Basilicata e del Dipartimento Agricoltura affinché con tempestività siano attivati tutti i necessari adempimenti”.

Secondo l’organizzazione di categoria, il riconoscimento dello stato di calamità è “l’unico modo per dare un reale e concreto sostegno in questa fase di emergenza in particolare al settore cerealicolo della provincia di Matera.

Dalle risultanze del servizio meteo è stato rilevato che in poche ore in tali territori le precipitazioni sono state di oltre un sesto di tutti i quantitativi di pioggia che mediamente dovrebbe cadere in condizioni ordinarie in una intera annualità.

Tali fenomeni estremi sia per estensione che per intensità hanno fortemente compromesso i terreni della collina materana a vocazione cerealicola, provocando dilavamento e ruscellamento; evidenti sono le modifiche allo stato dei luoghi, altrettanto palesi sono le alterazione dei terreni stessi, come pure la totale compromissione e la perdita delle semine”.