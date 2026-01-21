Il lucano Roberto conquista il primo posto al “Brain 2025”, la gara nazionale di intelligenza! Congratulazioni

Prestigioso riconoscimento per la Basilicata nel campo dell’intelligenza logica. Roberto Santangelo, originario di Vaglio Basilicata, ha conquistato il primo posto nazionale al “Brain 2025”, competizione organizzata dal Mensa Italia, l’associazione che riunisce le persone con quoziente intellettivo elevato.

Giunto alla 33ª edizione, il premio rappresenta una delle più importanti sfide logiche del Paese.

L’edizione 2025, svoltasi a novembre su tutto il territorio nazionale, ha visto la partecipazione di centinaia di candidati: i risultati ufficiali sono stati resi noti lo scorso 19 gennaio.

Santangelo, che ha partecipato nella categoria dei neo-soci, si è distinto per le brillanti capacità di ragionamento, classificandosi primo a livello nazionale e superando contestualmente anche il test di ammissione al Mensa, ottenendo così l’ingresso ufficiale nell’associazione.

Un successo che l’interessato definisce “motivo d’orgoglio non solo personale, ma anche per la nostra regione”, sottolineando come sia un segnale della vivacità intellettuale lucana.

A confermarlo anche la presenza di un altro finalista: Flavio Santoro di Avigliano, che ha conquistato il quinto posto nella stessa prova.

Attualmente il Mensa Italia conta 2.659 iscritti, di cui 13 lucani, un dato che testimonia la crescente partecipazione della Basilicata al panorama nazionale dell’associazione.

Il traguardo di Santangelo porta dunque in regione un riconoscimento raro e prestigioso, che esalta il merito, la passione per la logica e la capacità di rappresentare con orgoglio il nome della Basilicata ai più alti livelli.

Congratulazioni!